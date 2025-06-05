Çin'den İlk Yerli Turboşaft Motoru

ZHUZHOU, 5 Haziran (Xinhua) -- Bu tarihsiz arşiv fotoğrafında bir AES100 motoru görülüyor.

Çin Havacılık Motorları Şirketi perşembe günü yaptığı açıklamada, öncelikle helikopterler için tasarlanan sivil turboşaft motorunun üretim lisansını aldığını ve bir satış sözleşmesi imzalayarak alçak irtifa ekipmanlarının gelişmesi için sağlam bir temel attığını duyurdu.

AES100 motoru, Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği ilk 1.000 kilovat sınıfı gelişmiş sivil turboşaft motoru olarak uluslararası uçuşa elverişlilik standartlarına tam uyum sağlıyor. (Fotoğraf: Çin Havacılık Motorları Şirketi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)