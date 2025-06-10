Çin'den İngiltere'ye Sert Tepki

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, kısa süre önce açıkladığı stratejik savunma değerlendirme raporunda sözde "Çin tehdidi" algısını körükleyen İngiltere'ye sert tepki gösterdi.

Jiang, pazartesi günkü basın toplantısında İngiltere hükümeti tarafından yayımlanan rapor hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Barışa dayalı kalkınmaya bağlı olduklarının ve doğası itibarıyla savunmaya yönelik bir ulusal savunma politikası izlediklerinin altını çizen Jiang, Asya Pasifik bölgesinde her daim güvenliği savunduklarını, güvenliği inşa ettiklerini ve güvenliğe katkıda bulunduğunu söyledi.

Sözcü, İngiltere tarafına doğru bir Çin algısı geliştirme, Çin'e ve askeri gelişimine yönelik nesnel ve rasyonel bir bakış geliştirme ve sözde "Çin tehdidi" algısını yaymaktan vazgeçme çağrısı yaptı.

Jiang, İngiltere'nin iki ülke ve iki ordu arasındaki ilişkilerin gelişimine katkıda bulunacak daha tatbiki çabalar sergilemesi gerektiğini sözlerine ekledi.