Çin'den Kırsal Reform Belgesi - Son Dakika
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Çin'den Kırsal Reform Belgesi

Çin, kırsal yeniden canlanmayı hedefleyen 1 numaralı merkezi belgesini açıkladı.

24.02.2025 16:41
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BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin pazar günü kırsal reformların daha fazla derinleştirilmesi ve çok yönlü kırsal yeniden canlanmanın ilerletilmesinde sağlam adımlar atılmasına yönelik öncelikleri belirleyen "1 numaralı merkezi belgeyi" açıkladı.

Çin'in merkezi yönetim yetkililerinin her yıl yayımladığı birinci politika bildirisi olan bu belge, politika önceliklerinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Bildiride çok yönlü kırsal yeniden canlanmanın ilerletilmesi ve ülkenin tarım temelinin daha da sağlamlaştırılması hedefiyle 2025 yılı ve sonrasında tarım, kırsal bölgeler ve çiftçilere yönelik çalışmaların artırılması çağrısı yapıldı.

Belgeye göre ülke, reform ve dışa açılmanın yanı sıra bilimsel ve teknolojik inovasyonu itici güç olarak kullanarak tahıl güvenliğini sağlayacak ve büyük ölçekli yoksullaşma ya da yeniden yoksullaşmanın yaşanmamasını güvence altına alacak.

Belgede ülkenin tarımsal verimliliği artırmak, kırsal bölgeleri canlandırmak, çiftçilerin gelirlerini artırmak ve böylelikle Çin'in modernleşmesini ileriye taşımada sağlam bir temel inşa etmek üzere her türlü çabayı göstereceği vurgulandı.

Kaynak: Xinhua

Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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