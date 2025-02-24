Çin\'den Kırsal Yeniden Canlanma Adımları

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BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çok yönlü kırsal yeniden canlanmasını kararlı şekilde ileriye taşıyan Çin, daha fazla destek önlemi açıklamak üzere "1 numaralı merkezi belgeyi" yayımladı.

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı yetkilisi Wang Jinchen, Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve tüm medyayı kapsayan bir söyleşi programı olan Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'nın son bölümünde yaptığı konuşmada kırsal reformların derinleştirilmesinde ve çok yönlü kırsal yeniden canlanmanın ilerletilmesinde sağlam adımlar atılmasına yönelik öncelikleri belirleyen "1 numaralı merkezi belgenin" pazar günü açıklandığını söyledi.

Çin'in merkezi yönetim yetkililerinin her yıl yayımladığı ilk politika bildirisi olan bu belge, politika önceliklerinin bir göstergesi olarak görülüyor.

Wang, Çin'in gıda güvenliğinin temellerini güçlendirmek amacıyla tahılların ve diğer önemli tarım ürünlerinin tedarikini güvence altına alma kabiliyetini artırmaya, tohum sektöründeki inovasyon çalışmalarını yoğunlaştırmaya ve tarım arazilerinin korunmasını güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

Wang, ülkenin yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik başarılarını daha da sağlamlaştıracağını ve kırsal bölgelerde yerel özellikleri olan sektörlerin gelişimini destekleyerek kırsal bölge sakinlerinin gelirlerini artıracağını ifade etti.

Endüstriyel kalkınmanın, kırsal yeniden canlanmada kilit öneme sahip olduğunu kaydeden Wang, Çin'in tarımsal ürün işleme sektörünün gelişimini sağlamlaştırmaya yönelik önlemler alacağını dile getirdi.

Kırsal yaşam manzaraları ve geleneklerine yönelik tüketici talebinde artış yaşandığına dikkat çeken Wang, kırsal bölgelerde yeni iş modellerinin büyümesine ve kırsal turizmin gelişimini güçlendirmeye yönelik çalışmaların da yapılacağını vurguladı.