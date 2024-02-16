Çin\'in Fujian eyaletinden Maldivler\'e doğrudan charter uçuşları başladı

FUZHOU, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde yaşayanlar, Çarşamba günü Maldivler'e doğrudan charter uçuşunun başlamasıyla, gelişen turizmiyle ünlü ada ülkesindeki plaj tatillerinden daha rahat faydalanabilecek.
Xiamen Air'e ait MF8017 sefer sayılı ilk charter uçuşu Çarşamba günü saat 07.00'de Fuzhou Changle Uluslararası Havalimanı'ndan havalandıktan 7 saat sonra Hint Okyanusu'ndaki Maldivler'in başkenti Male'ye vardı.
Maldivler Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Huda Ali Şerif ilk sefer için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, direkt charter uçuşunun başlamasıyla iki destinasyon arasındaki seyahat süresinin ve maliyetinin önemli ölçüde azaldığını belirtti.
Maldivli yetkili, "Çin ve Maldivler arasındaki halklar arası etkileşimin önümüzdeki yıl güçlenmeye devam edeceğine olan inancımız tam" dedi.
Havayolu ayrıca, 18 ve 22 Şubat tarihlerinde Fuzhou'dan Male'ye charter uçuşlar yapacak.
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