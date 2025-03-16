Çin\'den Modern Deniz Çiftlikleri

JİNAN, 16 Mart (Xinhua) -- Çin, sahip olduğu geniş kıyı şeridinden yararlanarak gıda güvenliğini sağlamak amacıyla okyanusta modern deniz çiftlikleri inşa ediyor.

Okyanusta "mavi tahıl ambarları" olarak adlandırılan deniz çiftliklerinin inşası, ülkenin gıda kaynaklarını çeşitlendirme çabalarını ortaya koyuyor. Çin'in deniz çiftçiliği sektörü, daha fazla yatırım ve yenilikçi teknolojiler sayesinde gıda güvenliğinin güçlendirilmesinde rol oynuyor.