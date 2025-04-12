YANGON, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin hükümeti tarafından Myanmar'a gönderilen altıncı parti acil insani yardım malzemeleri Yangon Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.
Yardım malzemeleri arasında 26 çadır, 2.000 set tek kişilik açık hava pişirme ekipmanı, 10.000 güneş lambası, 38.880 kalıp sabun, 38.880 şişe duş jeli, 38.880 şişe şampuan, 38.880 tüp diş macunu, 38.880 set diş fırçası ve 38.880 torba çamaşır deterjanı yer alıyor.
Yardım malzemelerinin toplam ağırlığı ise 91 tonu aşıyor.
Son Dakika › Güncel › Çin'den Myanmar'a Acil Yardım Gönderildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?