Çin'den Myanmar'a Acil Yardım Malzemeleri

YANGON, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin hükümeti tarafından Myanmar'ın Yangon kentine gönderilen 13. parti acil insani yardım malzemeleri, 10 Mayıs 2025.
Çin'den gönderilen acil insani yardım malzemeleri cumartesi günü Myanmar'a Yangon kentinde teslim edildi. (Fotoğraf: Haymhan Aung/Xinhua)
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