Çin'den Myanmar'a Acil Yardım Ulaştı

YANGON, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin hükümetince gönderilen 10. parti acil insani yardım malzemesi cuma günü Myanmar'ın Yangon kentine ulaştı.
Aralarında 18.000 ton mazotun da bulunduğu yardım malzemeleri Yangon Valisi U Soe Thein tarafından teslim alındı.
Myanmar'ı 28 Mart'ta vuran 7,9 büyüklüğündeki depremde 1 Mayıs itibarıyla 3.835 kişi hayatını kaybederken 5.105 kişi de yaralandı. 105 kişiden ise hala haber alınamıyor.
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