Çin'den Myanmar'a Yardım Gönderildi - Son Dakika
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Çin'den Myanmar'a Yardım Gönderildi

Çin\'den Myanmar\'a Yardım Gönderildi

Çin, Yangon'a 11. parti insani yardım malzemelerini ulaştırdı. Depremde 3,839 kişi hayatını kaybetti.

03.05.2025 12:19
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YANGON, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin hükümeti tarafından gönderilen 11. parti acil insani yardım malzemeleri cumartesi günü Myanmar'ın Yangon kentine ulaştı.

Yardım malzemeleri Yangon Valisi U Soe Thein tarafından devir teslim töreniyle teslim alındı. Yardım malzemeleri arazında 340 prefabrik ev de yer alıyor.

Myanmar 28 Mart'ta 7,9 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Myanmar'ın resmi verilerine göre 2 Mayıs itibarıyla depremde 3.839 kişi hayatını kaybederken 5.105 kişi de yaralandı. 101 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Kaynak: Xinhua

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