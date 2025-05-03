Çin\'den Myanmar\'a Yardım Gönderildi

YANGON, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin hükümeti tarafından gönderilen 11. parti acil insani yardım malzemeleri cumartesi günü Myanmar'ın Yangon kentine ulaştı.

Yardım malzemeleri Yangon Valisi U Soe Thein tarafından devir teslim töreniyle teslim alındı. Yardım malzemeleri arazında 340 prefabrik ev de yer alıyor.

Myanmar 28 Mart'ta 7,9 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Myanmar'ın resmi verilerine göre 2 Mayıs itibarıyla depremde 3.839 kişi hayatını kaybederken 5.105 kişi de yaralandı. 101 kişiden ise hala haber alınamıyor.