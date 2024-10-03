Çin'den Nepal'e Taziye Mesajı

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BEİJİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Nepal'de meydana gelen şiddetli sel ve toprak kaymaları nedeniyle Nepal Dışişleri Bakanı Arzu Rana Deuba'ya taziye mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çarşamba günü gönderdiği mesajında, Nepal'deki şiddetli yağışların tetiklediği ve ciddi can ve mal kaybına yol açan sel ve toprak kaymaları nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Hayatını kaybedenler için en derin taziyelerini sunan Wang, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti ve yakınlarını kaybeden ailelere de başsağlığı diledi.

Wang, Çin ve Nepal'in dağlar ve nehirlerle birbirine bağlı, dost ve komşu ülkeler olduğunu belirterek, bu iki ülkenin acılarını ve sevinçlerini her daim paylaştığını ifade etti. Wang ayrıca, Nepal'in ihtiyaçları doğrultusunda sel felaketinin hafifletilmesi için gerekli destek ve yardımı imkanları dahilinde sağlamaya hazır olduklarını söyledi.