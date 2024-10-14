Çin'den Taiwan'a Büyük Tatbikat

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BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Hareket Alanı Komutanlığı Sözcüsü Li Xi, Çin'in uçak gemisi grubu Liaoning'ın Taiwan adasının doğusundaki bölgelerde düzenlenen "Ortak Kılıç 2024B" tatbikatına katıldığını söyledi.

Li, Pazartesi günü yaptığı açıklamada komutanlığın, Taiwan'ın doğusundaki sularda ve hava sahasında gemi-uçak işbirliği, ortak hava kontrolü ve deniz ve kara hedeflerine yönelik saldırılar konusunda kara, deniz, hava ve roket birlikleriyle birlikte eğitimlere katılması için Liaoning uçak gemisi grubunun bölgede konuşlandırıldığını belirtti.

Sözcü, tatbikatın ada zinciri içinde ve dışındaki entegre operasyonlarda birden fazla hizmetin ortak savaş yeteneklerini test etmeyi amaçladığını kaydetti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Hareket Alanı Komutanlığı, Taiwan Boğazı'nda ve Taiwan adasının kuzey, güney ve doğusunda kara, deniz, ve roket birlikleriyle "Ortak Kılıç 2024B" tatbikatını başlattı.

Li, daha önce yaptığı açıklamada tatbikatın "Taiwan'ın bağımsızlığı" unsurlarının bölücü faaliyetlerine karşı güçlü bir caydırıcılık sağladığını ve bu kapsamdaki eğitimlerin ulusal egemenlik ve ulusal birliğin korunmasına yönelik meşru ve gerekli eylemler olduğunu ifade etti.