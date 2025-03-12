Çin'den Taiwan'a Karşı Sert Uyarı

BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, provokasyon ve baskıya başvurmaları ya da kırmızı çizgiyi aşmaya cüret etmeleri halinde "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçlere kararlı adımlarla karşılık verileceğini söyledi.

Chen, çarşamba günü "Çin'in yeniden birleşmesi davasının kararlılıkla ileriye taşınmasına" vurgu yapan ancak "barışçıl yeniden birleşme" hedefinden bahsetmeyen 2025 hükümet çalışma raporunun anakaranın tutumunda bir değişikliğe işaret edip etmediğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barışçıl yeniden birleşme ve "tek ülke, iki sistem" ilkelerinin Taiwan sorununun çözümüne yönelik Çin'in temel politikaları olduğunu vurgulayan Chen, bunun Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında yeniden birleşmeyi gerçekleştirmenin en iyi yolu olduğunu ve hem boğazın iki yakasındaki Çin halkının hem de tüm Çin ulusunun çıkarlarına en iyi şekilde hizmet ettiğini ifade etti.

Chen, "Barışçıl yeniden birleşmeyi gerçekleştirmek üzere en üst düzeyde samimiyetle çalışmaya ve en üst düzeyde çaba sergilemeye hazırız" dedi.

Öte yandan Taiwan Boğazı'ndaki mevcut durumun karmaşık ve ciddi olduğunu kaydeden sözcü, bunun başlıca nedeninin "bağımsızlık" peşinde koşan Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin dış güçlerle işbirliği yapması olduğunu belirtti.

Chen, "'Taiwan'ın bağımsızlığına' yönelik her türlü ayrılıkçı girişimi püskürtme, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma ve Çin'in yeniden birleşmesini kararlılıkla ilerletme azmi, güveni ve yeteneğine sahibiz" dedi.