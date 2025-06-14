Çin'den Taiwan'a Sert Eleştiri

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, Çin anakarasından bir gemi kaptanına baskı yapmak üzere yargıyı manipüle etmesini sert dille eleştirdi.

Zhu, cuma günkü basın toplantısında Taiwan'ın Tainan kentindeki bir mahkemenin, deniz altı kablosuna hasar verdiği şüphesiyle Çin anakarasından bir gemi kaptanını 3 yıl hapse çarptırması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Deniz altındaki kabloların hasar görmesinin denizde sık yaşanan bir kaza olduğunu kaydeden Zhu, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin olayı kasıtlı şekilde siyasileştirerek anakarayı karalamaya ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilere zarar vermeye çalıştığını belirtti.

Zhu, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerine kazayı siyasi şekilde manipüle etmeye son verme ve ilgili tarafın meşru hak ve çıkarlarını koruma çağrısında bulundu.