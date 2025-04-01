Çin'den Taiwan'a Sert Uyarı

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı'nın Taiwan Adası çevresindeki askeri tatbikatlarının, Lai Ching-te yanlısı yetkililerin "Taiwan'ın bağımsızlığı" provokasyonlarına karşı kararlı bir ceza işlevi gördüğünü söyledi.

Zhu, salı günü yaptığı açıklamada tatbikatların aynı zamanda Taiwan Boğazı'ndaki barışı baltalamaya çalışan ayrılıkçı güçlere sert bir uyarı ve ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik gerekli bir önlem olduğunu belirtti.

Zhu, "'Taiwan'ın bağımsızlığı' savaş demektir ve 'Taiwan'ın bağımsızlığı' peşinde koşmak Taiwan halkını tehlikeye sürüklemek anlamına gelir" dedi.

Sözcü, anakaranın Taiwan sorununu çözme ve ulusal yeniden birleşme hedefini gerçekleştirme konusunda kaya gibi sağlam bir kararlılığa ve sarsılmaz bir yeteneğe sahip olduğunu vurguladı.

Zhu, anakaranın, "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik faaliyetlere asla müsamaha göstermeyeceğini ve bu tür faaliyetlere asla mahal vermeyeceğini vurguladı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu salı günü erken saatlerde Doğu Harekat Komutanlığı'nın Taiwan Adası çevresinde ortak tatbikata başladığını ve kara, deniz, hava ve roket kuvvetlerinin adaya birden fazla yönden yaklaşacak şekilde organize edildiğini duyurmuştu.