Çin'den Taiwan Açıklaması - Son Dakika
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Çin'den Taiwan Açıklaması

20.05.2025 11:46
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Çin, Taiwan'ın DSÖ'ye katılım talebinin uluslararası mutabakata aykırı olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, 78. Dünya Sağlık Asamblesi'nin kısa süre önce aldığı Taiwan'la ilgili kararın, tek Çin ilkesinin uluslararası toplumda genel kabul gören bir mutabakat olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Chen, pazartesi günkü basın toplantısında Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en üst karar organı olan Dünya Sağlık Asamblesi'nin, Taiwan'la ilgili önergeyi gündeme almama kararı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası toplumun, temel bir norm olarak tek Çin ilkesine bağlılığına karşı çıkılamayacağını kaydeden Chen, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin inatçı ayrılıkçı duruşu nedeniyle Taiwan bölgesinin, Dünya Sağlık Asamblesi'ne katılmasına yönelik siyasi temelin artık mevcut olmadığını belirtti.

Chen, bu nedenle Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, uluslararası toplumun idame ettirdiği mutabakatı ihlal eden sözde önergeye ilişkin hamlesinin bir kez daha hak ettiği şekilde başarısızlığa uğradığını ifade etti.

Dünya Sağlık Asamblesi katılımcısı olmaması karşın Taiwan bölgesinin, DSÖ'nün teknik alandaki iletişim ve işbirliğine katılım kanallarında herhangi bir engel olmadığını ve kamu sağlığıyla ilgili acil durum bilgi ve yardımları almak için etkin yollara sahip olduğunu kaydeden Chen, Taiwan halkının sağlık haklarının etkin şekilde korunduğunu vurguladı.

Öte yandan Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin bir dönem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararı ve Dünya Sağlık Asamblesi'nin 25.1 sayılı kararının ortaya koyduğu temel ilkeyi bozup hiçe saymak üzere dış güçlerle gizli işbirliği yaptığını belirten sözcü, söz konusu eylemlerin sadece Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne değil, aynı zamanda uluslararası adalet ve mutabakata ve savaş sonrası uluslararası düzene de meydan okuduğunu dile getirdi.

Sözcü, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini, her türlü ayrılıkçı provokasyona kararlı karşı önlemlerle karşılık verileceği ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" arayışında dış güçlerle gizli işbirliği yapma çabalarının başarısızlığa mahkum olduğu konusunda uyardı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Sağlık, Güncel, Sözcü, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Taiwan Açıklaması - Son Dakika

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