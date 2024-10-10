Çin’den Taiwan Liderine Sert Eleştiri

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BEİJİNG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan bölgesinin eski lideri Tsai Ing-wen'in Avrupa'ya yapacağı ziyareti sert bir dille eleştirerek ilgili ülkelere tek Çin ilkesine bağlı kalma çağrısı yaptı.

Tsai'nin Çek Cumhuriyeti ve diğer bazı Avrupa ülkelerine yapacağı ziyaretle ilgili Çarşamba günü medya mensuplarından gelen bir soruya yanıt veren Zhu, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin çeşitli bahaneler altında "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı faaliyetlere girişerek uluslararası toplumu aldattığını söyledi.

Sözcü, "Ne söylerlerse söylesinler ya da ne yaparlarsa yapsınlar, Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğu gerçeğini değiştiremeyecekleri gibi 'Taiwan'ın bağımsızlığının' makus talihini de değiştiremezler. Bu eylemler, Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrara ya da Taiwan halkının refahına katkıda bulunmaz" ifadelerini kullandı.

Zhu, "İlgili ülkeleri tek Çin ilkesine bağlı kalmaya, Taiwan sorununu dikkatle ele almaya, 'Taiwan'ın bağımsızlığından' yana olan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermekten ve ayrılıkçı söylemlerinin yayılması için herhangi bir platform sağlamaktan kaçınmaya çağırıyoruz" diye konuştu.