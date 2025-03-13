Çin'den Taiwan Tatbikatı Açıklaması

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Taiwan Boğazı ve çevresindeki bölgelerde gerçekleştirdiği eğitim tatbikatlarının meşru ve makul olduğunu söyledi.

Chen çarşamba günkü basın toplantısında Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin tatbikatlara yönelik açıklamalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede tatbikatların, ordunun ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kesin kararlılığını, sarsılmaz iradesini ve güçlü yeteneğini ortaya koyduğunu söyledi.

Sözcü, "Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin 'Taiwan'ın bağımsızlığı' için sürekli provokasyonlarda bulunarak dış güçlerle işbirliği yapması, Taiwan Boğazı'ndaki kaosun en büyük kaynağı ve barış ve istikrara yönelik gerçek tehdittir" dedi.

Chen, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin askeri harcamalara ne kadar bütçe ayırırlarsa ayırsınlar, yeniden birleşmeye güç kullanarak direnmenin kaçınılmaz sonucuyla yüzleşmekten kurtulamayacaklarını ve Çin'in kaçınılmaz yeniden birleşmesi yönündeki tarihi eğilimi durdurmayacaklarını ifade etti.

Sözcü, "'Taiwan'ın bağımsızlığı' için ayrılıkçı provokasyonlar devam ettiği sürece karşı tedbirler durmayacaktır" dedi.