Çin'den Tayvan'a Uyarı

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı silahlı kuvvetlerin savaş provokasyonlarının beyhude olduğunu ve sadece kendi yıkımlarına neden olacağını söyledi.

Jiang, pazartesi günü yaptığı açıklamada Taiwan'da ABD yapımı HIMARS roket sistemlerinin ilk bölüğünün kurulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Jiang, Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin ABD'nin "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik desteğini alma çabasıyla ABD'yi pohpohlamak için Taiwan'ın çıkarlarını sattıklarını ve Taiwan'daki insanların güçlükle kazandığı paraları koruma ücreti ödemede kullanıp israf ettiklerini belirtti.

Jiang, "Kendilerini cesaretlendirmek için ABD yapımı silah satın almaları boşunadır ve bu kendi kendini kandırmaktır. Güç kullanarak yeniden birleşmeye direnmek çıkmaz sokaktır" dedi.

Sözcü, anakaranın yeni faaliyete geçen M503 uçuş rotasının W121 bağlantı hattına ilişkin ise bunun, sivil havacılığın geliştirilmesi ve yönetiminin ihtiyaçlarına dayalı olarak ilgili makamlar tarafından alınan rutin bir tedbir olduğunu ve Taiwan Boğazı'nın her iki tarafındaki insanlara fayda sağlayacağını ifade etti.

Öte yandan DPP yetkililerinin sözde "anakaranın askeri tehdidini" köpürterek güvenlikle ilgili endişeleri provoke etmek, cepheleşmeyi artırmak ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki etkileşimi engellemek amacıyla bunu kullandığını kaydeden Jiang, bu durumun halkın hissiyatına ters düştüğü ve başarısız olmaya mahkum olduğunu söyledi.

Sözcü, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerdeki mevcut gerilimin temel nedeninin, DPP yetkililerinin "bağımsızlık" arayışıyla giriştikleri provokasyonlarda dış güçlerle işbirliği yapması olduğunu vurguladı.

Jiang, "Taiwan halkının, DPP yetkililerinin gerçek ayrılıkçı gündemini tam olarak görmesini, 'Taiwan'ın bağımsızlığı' yanlısı ayrılıkçılığın yol açabileceği ciddi tehlikelerin farkına varmasını, ayrılıkçı eylemlere kararlılıkla karşı çıkmasını ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında barış ve istikrarı ortaklaşa korumasını temenni ediyoruz" dedi.