Çin'den Uzay Programı Uyarısı

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Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, vatandaşlarına ülkenin uzay programının yabancı istihbarat kuruluşlarının hedefinde olduğu, yabancı ajanların bu alanda çalışan bilim insanlarından önemli projelere dair bilgi sızdırmaya çalıştığı uyarısında bulundu.

Bakanlığın WeChat hesabından yapılan paylaşımda, bazı ülkelerin Çin'in en son araştırmalarının sonuçlarını araştırmacıları ikna ve zorlama yoluyla elde etmeye çatıştığı ileri sürüldü.

Paylaşımda bu faaliyetleri yürüten herhangi bir ülkenin ismi veya başka detay verilmezken, Çinli ulusal güvenlik kuruluşlarının bazı vakaları soruşturduğu, ele aldığı ve "Çin aleyhine istihbarat faaliyeti yürüten yabancı istihbarat kuruluşlarının cüretine etkin şekilde karşılık verildiği" belirtildi.

Yabancı istihbarat kuruluşlarının son dönemde yüksek kesinlikteki uzaktan algılama uydularını izleme ve bilgi hırsızlığı için kullandığına işaret edilen paylaşımda, uzay güvenliğini sağlamanın, bir ülkenin geleceğini ve kalkınmasını belirleyecek "anahtar strateji" olduğuna dikkat çekildi.

Paylaşımda, uzay güvenliğinin ulusal güvenliğin kritik bileşeni olduğu, ülkenin uzay varlıklarının, haklarının, yörünge ortamının doğal koşullar ve insan faaliyetlerinin yarattığı tehditlere karşı korunması gerektiğinin altı çizildi.

Çin, uzay yarışında adımlarını hızlandırıyor

Çin, son yıllarda Dünya yörüngesinde kurduğu kendi uzay istasyonu, Ay ve Mars keşif görevleri, insanlı uzay seferleri ve uydu teknolojisi alanındaki iddialı adımlarıyla ABD ve Rusya'nın öncülük ettiği uzay yarışında yeni güç olarak ortaya çıkıyor.

Soğuk Savaş döneminde büyük güçler arası rekabetin tetiklediği uzay yarışında başlarda varlığı hissedilmeyen Çin, bu yüzyılda hız verdiği çabalarıyla rekabeti yeni ufuklara taşıyarak lider olmayı hedefliyor.

Çin, son 20 yılda ürettiği uydu, roket, mekik, keşif araçları ve diğer donanımlar ile kendine yeterli uzay programı geliştirme konusunda ciddi mesafe kaydetti. İnsanlı uzay seferlerindeki atılımlarıyla, bu alanda ABD ve Rusya'nın yanında üçüncü güç olarak konumunu pekiştirdi.

Ülke, Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nun yanı sıra Ay'da bir uluslararası araştırma üssü kurmayı hedefliyor. Ay ve Mars'ta keşif araçlarıyla uzay araştırmalarını sürdüren Çin, Venüs, Jüpiter ve Asteroid Kuşağı'na keşif görevleri planlıyor.

Neredeyse her hafta uydu fırlatan Çin, yörüngedeki altyapısını sürekli geliştiriyor. Uzaktan algılama özellikli yer ve okyanus gözlem uyduları, iletişim ve istihbarat amaçlı uydular dışında, ABD'nin Küresel Konumlama Sistemi'ne (GPS) rakip ve alternatif BeiDou konumlama sistemi ve internet uydu iletişimi için takım uydu ağları kuruyor.

Çin'in geçen hafta yayınladığı uzay programı stratejisine göre, ülke 2050 yılına gelindiğinde uzay bilimi alanında ABD'yi geride bırakarak lider olmayı hedefliyor.