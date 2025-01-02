PORT VİLA, 2 Ocak (Xinhua) -- Vanuatu'nun başkenti Port Vila'daki havaalanında Çin hükümetinin gönderdiği acil yardım malzemelerini boşaltan personel, 2 Ocak 2025.
Çin hükümeti tarafından sağlanan acil yardım malzemeleri perşembe günü Vanuatu'nun başkenti Port Vila'ya ulaştı. 35 tonluk yardım, çadırlar, katlanır yataklar, güneş enerjili aydınlatmalar, gıda, su arıtma cihazları ve tıbbi ekipman içeriyor. (Fotoğraf: Long Lei/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Çin'den Vanuatu'ya Acil Yardım - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?