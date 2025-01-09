Çin'den Vizesiz Seyahat Fırsatı

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BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'nda bulunan bir hizmet merkezinde Yeni Zelandalı bir yolcuya danışmanlık hizmeti veren bir personel, 8 Ocak 2025.

Halihazırda 54 ülkenin uygun şartlara sahip vatandaşları, üçüncü bir ülkeye veya bölgeye seyahat ederken Çin'e vizesiz giriş yapabiliyor.

Turizm politikalarının etkisiyle çok sayıda yabancı turist, asırlık gelenekler ve ileri teknolojiyi bir arada deneyimlemek için Çin'e akın ediyor.

Gelişmiş ödeme imkanları, çift dilli tabelalar ve sağlanan diğer destekler Çin'e seyahati yabancı turistler için daha kolay hale getiriyor. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)