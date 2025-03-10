Çin'den Yeni Sosyal Yardım Modeli

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin, yardıma muhtaç vatandaşlarını tespit etmek ve zamanında destek sağlamak amacıyla büyük veri ve yerinde inceleme yöntemlerini kullanacak.

Çin Sivil İşler Bakanı Lu Zhiyuan ulusal yasama organının devam eden oturumu çerçevesinde pazar günü düzenlediği basın toplantısında, ülkenin sosyal yardım sistemini geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Sağlanacak yardımlar temel geçim, tıbbi bakım, eğitim, barınma, istihdam, afet yardımı ve acil durum desteğini içeriyor.

Lu, Çin'in maddi yardıma odaklı şekilde mevcut sivil işler hizmetlerini geliştireceğini ve maddi yardım, sosyal hizmetler ve psikolojik desteği içeren daha kapsamlı bir model geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.