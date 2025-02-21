Çin\'den Yeşil Tahvil Çerçevesi

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BEİJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı yeşil devlet tahvillerine yönelik bir çerçeve yayımladı. Perşembe günü çıkarılan çerçeve, sınır ötesi yeşil devlet tahvillerinin çıkarılmasına ve küresel sermayenin yeşil kalkınmaya yatırım yapmasına zemin hazırlamayı amaçlıyor.

Söz konusu çerçeve kapsamında yeşil tahvillerle toplanan fonlar, merkezi mali bütçeye dahil edilen uygun yeşil projelere tahsis edilecek. Fonların iklim değişikliğinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum sağlanması, doğal kaynakların korunması, kirlilik kontrolü ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi çevresel hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunması bekleniyor.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre bu girişim, küresel piyasadaki yüksek kaliteli yeşil tahvil ürün yelpazesini çeşitlendirmeyi ve yurtiçinde yeşil ve düşük karbonlu kalkınmayı desteklemek için uluslararası sermayeyi çekmeyi amaçlıyor.