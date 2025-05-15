Çin\'den Zorunlu Karşılık İndirimi

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Uygun finansal kuruluşlar için zorunlu karşılık oranında yapılan 0,5 puanlık indirim perşembe günü yürürlüğe girdi. Bu adımın, finansal piyasaya yaklaşık 1 trilyon yuan (yaklaşık 139 milyar ABD doları) tutarında uzun vadeli likidite sağlaması bekleniyor.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Uygun finansal kuruluşlar için zorunlu karşılık oranında yapılan 0,5 puanlık indirim perşembe günü yürürlüğe girdi. Bu adımın, finansal piyasaya yaklaşık 1 trilyon yuan (yaklaşık 139 milyar ABD doları) tutarında uzun vadeli likidite sağlaması bekleniyor.

Yılın başından bu yana yapılan ilk indirim, Çin Merkez Bankası tarafından geçen hafta açıklandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)