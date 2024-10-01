Çin Deniz Kuvvetleri Tatbikatı

BEİJİNG, 1 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı'na ait donanma filosu, Güney Çin Denizi'nde muharebe hazırlık devriyesi gerçekleştirdi.
Komutanlıktan Salı günü yapılan açıklamada Pazartesi-Salı günleri gerçekleştirilen devriyenin, yıllık askeri tatbikat planlarına uygun olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada muharebe hazırlık devriyesinin, bölgede barış ve istikrarı kararlılıkla korumak üzere ortak savaş yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediği ifade edildi.
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