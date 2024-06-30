Çin, Dev Panda Nüfusunu Artırmak İçin Yeniden Üretim Programı Başlattı

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WOLONG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin son yıllarda panda koruma çabalarını, orman ve yaban hayatının korunması ve dev panda milli parklarının inşası gibi önlemlerle önemli ölçüde ilerletti.

Çin'de doğadaki dev panda nüfusu 1980'lerde yaklaşık 1.100 iken günümüzde 1.900'e yaklaşmış durumda.

Dev pandaların yeniden doğaya kazandırılması, bu türün doğadaki popülasyonunu yeniden artırmak için esaret altında yetiştirilen dev pandaların iklim uyum eğitimi aldıktan sonra doğal yaşam alanlarına salınarak yaşamalarını ve üremelerini sağlamayı amaçlıyor.

2003 yılında bir yeniden üretim programı başlatan Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi (CCRCGP), 11 pandayı doğaya yeniden kazandırdı ve bunların 9'u hayatta kaldı.

Merkez gelecekte de anne-yavru sürecini kullanarak daha fazla panda yavrusunu doğaya salmadan önce eğitmeye devam edecek ve böylece küçük vahşi popülasyonlar oluşturacak.