Çin Dev Pandaları Chongqing\'deki Hayvan Tema Parkı\'na Nakledildi

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CHONGQİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi'nde kalan Qing Hua, Qing Lu, Qiao Yue ve Ai Lian isimli dört dev panda Chongqing'in Yongchuan ilçesindeki Locajoy Hayvan Tema Parkı'na nakledildi. Dev pandalar, uyum süreci bittikten sonra ziyaretçilerin karşısına çıkacak.
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