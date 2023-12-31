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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kovid-19 Sonrası Ekonomik Toparlanma İçin Yüksek Nitelikli Kalkınma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kovid-19 Sonrası Ekonomik Toparlanma İçin Yüksek Nitelikli Kalkınma Çağrısı Yaptı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2024'e girerken, Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanma için yüksek nitelikli kalkınma çabasının sürdürülmesi çağrısı yaptı. Şi, kalkınma ve istikrar temasını vurgulayarak, reform ve dışa açılmanın derinleştirileceğini belirtti. Ayrıca, Çin'in modernleşmesi için yeni paradigmanın hayata geçirileceği ve yüksek nitelikli kalkınmanın teşvik edileceği ifade edildi. Şi ayrıca, barış ve kalkınmanın temel eğilim olacağını ve uluslararası toplumla işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kovid-19 Sonrası Ekonomik Toparlanma İçin Yüksek Nitelikli Kalkınma Çağrısı Yaptı
31.12.2023 - 22:01,  Güncelleme: 22:03
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2024'e girerken, Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanma için yüksek nitelikli kalkınma çabasının sürdürülmesi çağrısı yaptı, ilerlemenin istikrar ile birlikte sağlanması gerektiğini vurguladı.

Devlet Başkanı Şi'nin devlet medyası tarafından yayımlanan yeni yıl mesajında, kalkınma ve istikrar teması ön planda yer aldı.

Çin ekonomisinin, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından 2023'te toparlanma ivmesi yakaladığını ifade eden Şi, toparlanmanın sürdürülmesi ve uzun dönemli ekonomik kalkınma için reform ve dışa açılmanın derinleştirileceğini belirtti.

"Yüksek nitelikli kalkınmayı" yeni kalkınma felsefesi olarak benimsediklerinin altını çizen Şi, "Modernleşen sanayi sistemimiz çağa daha hızlı ayak uyduruyor. İleri teknolojiye dayalı, akıllı ve yeşil sanayi kolları ekonominin yeni taşıyıcı sütunları haline geldi. İnovasyonun itici güç olduğu Çin kalkınması tüm enerjisiyle ilerliyor." dedi.

Şi, yerli üretim yolcu uçağı, yolcu gemisi, uzay mekiği ve derin araştırma denizaltısının yanı sıra yeni enerji araçları, lityum iyon bataryalar ve güneş enerjisi donanımlarının Çin'in imalat kabiliyetinin yeni kanıtları olduğunu dile getirdi.

Çin'in modernleşmesi için yeni paradigmasının her cephede hayata geçirilip yüksek nitelikli kalkınmanın teşvik edileceğine işaret eden Şi, "İlerlemeyi hedeflerken istikrarı koruma ilkesine bağlı hareket edecek, istikrarı ilerleme yoluyla teşvik edecek, eskiyi ortadan kaldırmadan önce yeniyi kuracağız." ifadelerini kullandı.

"Barış ve kalkınma daima temel eğilim olacak"

2023 yılını geride bırakırken dünyanın pek çok bölgesinde çatışmaların hakim olduğuna dikkati çeken Şi, "Çin halkı barışın değerinin farkındadır. İnsanlığın ortak geleceği için ortak geleceği paylaşan topluluk oluşturmak ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazırız." diye konuştu.

Şi, Çin'in barış için dünyaya el uzatarak büyük ülke sorumluluğunu yerine getirdiğine işaret ederek, "Küresel manzara ne yönde değişirse değişsin, barış ve kalkınma daima temel eğilim olacak, karşılıklı faydaya dayalı işbirliği daima sonuç verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çin lideri Şi, yeni yıl mesajında egemenlik ihtilafı yaşadıkları Tayvan'a ilişkin de, "Çin, elbette yeniden birleşecektir. Tayvan Boğazı'nın her iki yakasındaki Çinliler bu ortak hedefe bağlı olmalı, Çin ulusunun dirilişinin zaferini birlikte paylaşmalıdır." dedi.

Kaynak: AA
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