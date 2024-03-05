Çin Devlet Konseyi Başkanı: Kamu İktisadi Teşebbüsleri Gelişmekte Olan Sektörlere Öncelik Vermeli

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BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Devlete Ait Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu (SASAC) Başkanı Zhang Yuzhuo, merkezi olarak yönetilen Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) sektörel anlamda ilerlemesi için gelişmekte olan stratejik ve geleceğe yönelik sektörlere öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

Zhang, devam etmekte olan "İki Toplantı" çerçevesinde Salı günü yaptığı açıklamada, merkezi KİT'lerin gelişmekte olan stratejik sektörlere yaptığı yatırımın 2023 yılında önceki yıla göre yüzde 32,1 arttığını söyledi.

SASAC tarafından belirlenen hedefe göre, merkezi KİT'lerin gelişmekte olan stratejik sektörlerden elde edeceği gelirin 2025 yılına kadar toplam gelirlerinin yüzde 35'ini oluşturması bekleniyor.

Zhang, özellikle "yapay zeka, kuantum bilgisi ve kontrollü nükleer füzyon alanlarında" sektörlerin durumunun iyileştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.