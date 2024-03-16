Çin Devlet Konseyi, Xi Jinping'in 'İki Toplantı' Konuşmalarını Ele Aldı

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BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in "İki Toplantı" sırasında yaptığı önemli konuşmaları ele almak ve mevcut yıl için önemli görevleri belirlemek üzere genel kurul toplantısı düzenledi.

Cuma günü gerçekleştirilen dördüncü genel kurul toplantısına başkanlık eden Başbakan Li Qiang, Xi'nin konuşmalarının, yüksek kaliteli kalkınma ve Çin'in modernleşmesinin ileriye taşınmasına ilişkin birçok önemli konuyu derin şekilde ele aldığını kaydetti.

Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı ve Hükümet Çalışma Raporu'nda dile getirilen görevlerin, Devlet Konseyi'nin bu yılki çalışmalarının kilit öncelikleri olduğunu kaydeden Li, hükümet departmanlarından görevleri tam olarak yerine getirmek üzere proaktif olmalarını ve işbirliği yapmalarını istedi.

Li, beklenti ve büyümenin istikrara kavuşturulması için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Performansa öncelik verilerek kalitenin ön plana çıkarılması gerektiğini belirten Li, politika desteği ve hizmetlerin güçlendirilerek toplumun güveninin artırılması gerektiğini dile getirdi.

İşletmelerin bilimsel ve teknolojik inovasyondaki baskın pozisyonunun güçlendirilmesi gerektiğine değinen Li, geleneksel sektörlerin dönüşüm ve güncellenmesini teşvik etmek, yükselen sektörleri destekleyen politikalarda ince ayar yapmak, gelecekte ortaya çıkacak sektörlere yönelik planlar benimsemek ve yerel koşullara uygun yeni kaliteli üretim güçleri geliştirmek üzere çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Reform ve dışa açılmanın daha fazla azim ve yoğunlukla derinleştirilmesi gerektiğini kaydeden Li, kilit önemdeki alanlardaki risklerin kararlı ve düzenli bir şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti.

İnsanların geçimlerinin sağlanması ve iyileştirilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getiren Li, insanların ilk elden yeni değişikliklere tanıklık edebilmesini sağlamak için çeşitli alanlarda somut sonuçların elde edilmesi gerektiğini vurguladı.