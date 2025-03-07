Çin Dış Ticaretinde İlk İki Ayda İstikrar

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin'in dış ticareti 2025 yılının ilk iki ayında istikrarlı bir performans sergilerken, toplam mal ticareti hacmi 6,54 trilyon yuana (yaklaşık 912,07 milyar ABD doları) yükseldi.

Gümrük Genel İdaresi'nin cuma günü açıkladığı verilere göre bu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2'lik ılımlı bir düşüşü temsil ediyor. Karşılaştırılamaz faktörler hariç tutulduğunda ise Çin'in toplam mal ithalatı ve ihracatı yıllık bazda yüzde 1,7 oranında büyüdü.

Verilere göre ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 3,88 trilyon yuana ulaşırken, ithalat yıllık bazda yüzde 7,3 azaldı.