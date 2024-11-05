Çin, Dışa Açılımı Artıracak

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SHANGHAI, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in uluslararası ortamdaki değişikliklikler ne olursa olsun dış dünyaya kapılarına daha fazla açacağını söyledi.

Li söz konusu açıklamayı pazartesi günü 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılan Synopsys, General Electric Company, MSD ve Çin FAW Grubu Limited Şirketi'nin aralarında bulunduğu seçkin katılımcı ve alıcılarla düzenlenen bir toplantı sırasında yaptı.

Toplantıya katılan yabancı sermayeli işletmeler, Çin pazarı konusunda iyimser olduklarını belirterek ülkedeki varlık ve yatırımlarını artıracaklarını söyledi.

Küresel ekonomik toparlanmanın durgun seyretmesine karşın Çin'in genel ekonomik operasyonlarının genel anlamda istikrarını koruyup ilerleme kaydettiğini belirten Li, Çin pazarının küresel işletmeler için en iyi tercihlerden biri olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Başbakan, Çin'in piyasaya erişimi kolaylaştırmaya ve telekomünikasyon, eğitim, kültür ve tıbbi bakım gibi sektörlerde dışa açılmanın düzenli şekilde artması yönünde hamlede bulunmaya devam edeceğini dile getirdi.

Başbakan, iş ortamının iyileşmesini sürdürme ve üretim faktörlerine erişim, nitelik lisansları ve devlet ihalelerine katılım konularında eşit fırsatlar sağlama sözü verdi.

Li, Çin'in sadece yabancı işletmeler için bir ihracat adresi olmakla kalmayıp bir yatırım ve girişimcilik ülkesi haline de gelerek Çin ile küresel piyasa arasında daha yakın bağlar kurulmasını kolaylaştırma temennisini dile getirdi.

Başbakan Çinli ve yabancı girişimcilerin ekonomik küreselleşmeyi kararlı şekilde desteklemeye devam etmesini, teknolojik ilerlemeyi ve endüstriyel güncellenmeyi desteklemesi ve dünya ekonomisi için yeni büyüme lokomotiflerini geliştirmesini beklediğini ifade etti.