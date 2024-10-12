Çin Dışişleri Bakanı'ndan Dostluk Çağrısı

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BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, öngörü sahibi kişileri halklar arasında dostluğu teşvik etmeye ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir toplum inşasına daha fazla bilgelik ve güçle katkıda bulunmaya çağırdı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang, bu ifadeleri Cuma günü Beijing'de Çin Uluslararası Dostluk Konferansı ve Çin Halkı Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği'nin kuruluşunun 70. yıldönümüne yönelik etkinlik kapsamında verilen karşılama yemeğinde kullandı.

Wang, tüm ülkelerin halklarını dünya barışını korumak, kalkınmayı sürdürmek ve evrensel refah için çalışmak üzere ortak çaba göstermeye çağırdı.

Wang, tüm ülkelerdeki halkların etkileşimini güçlendirmek ve medeniyetler arasındaki karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmek isteklerine aktif bir şekilde yanıt verilmesi gerektiğini vurguladı.

Wang, adalete bağlı, barışı seven ve kalkınmaya adanmış tüm insanlarla birlikte insanlık için daha iyi bir gelecek inşa etmeye istekli olduklarını ifade etti.