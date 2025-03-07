Çin Dışişleri Bakanı'ndan Sert Mesaj

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, maksimum düzeyde uygulanan baskı, tehdit ya da şantajın 1,4 milyarlık Çin halkının birliğini zayıflatamayacağını ya da ulusal yeniden canlanmasını durduramayacağını söyledi.
Wang 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlediği cuma günkü basın toplantısında, "Biz asla provokasyonda bulunmayız, provokasyonlardan da korkmayız" ifadelerini kullandı.
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