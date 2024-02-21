Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Fransa\'nın Stratejik İşbirliğini Güçlendirmesini İstedi

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PARİS, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Fransa'nın stratejik koordinasyonu güçlendirip işbirliğini derinleştirerek küresel barış ve istikrara katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Salı günü Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Wang, Çin'in asli hedefi gözetmek, odaklanmayı sürdürmek, işbirliğini derinleştirmek ve geleceğe açılmak için Fransa'yla çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Çin'le Fransa arasındaki faydalı işbirliğinin iki halka büyük kazançlar sağladığını kaydeden Wang, Çin'in yüksek kaliteli kalkınmaya ve daha yüksek standartlı dışa açılıma bağlılığını sürdüreceğini, ayrıca pazarını Fransa da dahil olmak üzere dünyadaki tüm ülkelere açmaya devam edeceğini söyledi.

Wang ayrıca Fransız tarafının ülkedeki Çinli işletmeler için eşit ve adil bir iş ortamı yaratmasını, olumlu ve istikrarlı uzun soluklu beklentiler sunmasını beklediğini de dile getirdi.

Wang'dan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e içten selamlarını iletmesini isteyen Macron, Ejderha Yılı için Çin halkına en iyi dileklerini sundu.

Macron, Fransa'nın her zaman tek Çin politikasına bağlı kaldığını ve bu tutumun net olduğunu belirtti.

Küresel zorluklar karşısında Fransa'nın stratejik bağımsızlığa bağlı kaldığını vurgulayan Macron, ülkesinin barış ve istikrarı ortaklaşa korumak üzere Çin'le stratejik koordinasyonu güçlendirmeye istekli olduğunu ifade etti.

Wang, mevcut uluslararası durumun çalkantılı, sıcak gündemdeki meselelerin karmaşık ve çetrefilli, dünyadaki ekonomik toparlanmanın ise yavaş olduğunu ve zorlukların birbiri ardına geldiğini vurguladı.

Bakan, önde gelen bağımsız ülkeler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve çok kutuplu dünyadaki önemli güçler olan Çin ve Fransa'nın, stratejik koordinasyonu güçlendirip işbirliğini derinleştirerek küresel barış ve istikrara katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Wang, Fransa'nın bağımsızlık ve özerkliğe olan bağlılığını takdir eden Çin'in Fransa'dan Çin-Avrupa ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişimini desteklemeye devam etmesini, karşılıklı güveni artırmasını, çıkarların örtüşmesini teşvik etmesini ve günümüz dünyasında dengeleyici bir güç olarak ortaklaşa hareket etmesini beklediğini belirtti.