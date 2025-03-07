Çin Dışişleri'nden Dostluk Daveti - Son Dakika
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Çin Dışişleri'nden Dostluk Daveti

Wang Yi, tüm halkları Çin'in gerçekliğini deneyimlemeye davet etti ve dostluğun önemini vurguladı.

07.03.2025 18:37
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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, tüm halkları Çin'in gerçek ve canlı haline ilk elden tanıklık etmeye davet etti.

Wang, cuma günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında halklar arası dostluğun ikili ilişkilerin temelini oluşturduğunu ve barışın motivasyonu olduğunu söyledi. Wang, "Çin sosyoekonomik kalkınmasını sürdürdükçe ve yüksek standartlı dışa açılmasını genişlettikçe, Çin halkıyla diğer ülke halkları arasındaki etkileşimlerin de sıklaştığını, ilişkilerinse yakınlaştığını görüyoruz" dedi.

Küresel Güney halklarının Çin'e olumlu baktığını kaydeden bakan, gelişmiş ülkelerin insanları arasında da Çin'i keşfetme ve benimsemenin bir trend haline geldiğini belirtti. Wang, Çin'e seyahat eden ya da sosyal medya aracılığıyla etkileşimde bulunan pek çok kişinin güvenli, dışa açık ve modern bir Çin gördüğünü ve dost canlısı, açık fikirli ve zeki Çin halkını tanıma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Wang, "Artık konfor alanlarından çıkıp önyargılardan kurtulmanın zamanı gelmiştir. Tüm halkları Çin'in gerçek ve canlı halini deneyimlemeye ve 1,4 milyar Çinlinin dinamizm ve azmini yüreklerinde hissetmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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