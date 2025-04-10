Çin, DTÖ\'yu Desteklemeye Çağırdı

TİANJİN, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Ling Ji, Shanghai İşbirliği Örgütü üyelerini Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) merkezinde yer aldığı çok taraflı ticaret sistemini desteklemek ve küresel ekonomiye kesinlik ve pozitif ivme kazandırmak üzere birlikte çalışmaya çağırdı.

Aynı zamanda Çin Uluslararası Ticaret Temsilci Yardımcısı olarak görev yapan Ling, perşembe günü ülkenin kuzeyindeki Tianjin kentinde düzenlenen Çin-Shanghai İşbirliği Örgütü Sürdürülebilir Kalkınma için Endüstriyel İşbirliği Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

ABD'nin ticaret ortaklarına uyguladığı "karşılıklı gümrük vergilerinin", DTÖ kurallarının ciddi şekilde ihlal ettiğini belirten Ling, Çin'in hem çok taraflı ticaret kurallarını ve uluslararası ticaret düzeninin olağan işleyişini hem de kendi meşru hak ve çıkarlarını korumak amacıyla kararlı karşı önlemler aldığını söyledi.

Ling, DTÖ ilke ve kurallarını desteklemek ve bölgesel ticaret ve yatırımın serbestleştirilip kolaylaştırılmasını ilerletmek üzere tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2024 yılında 890 milyar ABD dolarına ulaşan Çin ile Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkeleri, gözlemci ülkeleri ve diyalog ortakları arasındaki ticaret, rekor kırarak Çin'in toplam dış ticaretinin yaklaşık yüzde 14,4'ünü oluşturdu.

Çin'in Tianjin kenti, sonbaharda Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesine ev sahipliği yapacak.