Çin, dünyanın bir numaralı ticaret ortağı olmaya devam ediyor - Son Dakika
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Çin, dünyanın bir numaralı ticaret ortağı olmaya devam ediyor

Çin, dünyanın bir numaralı ticaret ortağı olmaya devam ediyor

Asya Kalkınma Bankası Baş Ekonomisti Albert Park, Çin'in tüm dünyada çoğu ülkenin kritik ticari ortağı olmayı sürdürdüğünü belirtti. Park, bazı ülkelerin Çin'le ticareti sınırlamaya çalışsa da, bu durumun genel olarak küresel ölçekte önemsiz olduğunu ifade etti.

27.02.2024 16:03  Güncelleme: 16:16
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BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Asya Kalkınma Bankası Baş Ekonomisti Albert Park, sözde Çin'le bağları koparma çabalarına rağmen, Çin'in tüm dünyada çoğu ülkenin kritik ticari ortağı olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Pazartesi günü CNBC'ye konuşan Park, "Çin muhtemelen halen dünyadaki ülkelerin çoğunun bir numaralı ticaret ortağı" dedi.

Park, belirli mallar yahut Çin'le ticareti sınırlamaya çalışan bazı ülkeler açısından bağları koparma olgusu geçerli olsa da, daha geniş bir küresel ölçekte bu olgunun çok daha silik kaldığını belirtti.

Park, "Çin'in küresel ekonomiyle bağlarının koparılması hikayesinin çoğunlukla fazla abartılı ya da son derece kısmi nitelikte olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Xinhua

Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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