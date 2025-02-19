XİSHUANGBANNA, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin'in vize muafiyeti politikası çerçevesinde Laos ve Tayland'dan gelen 15 kişilik bir turist kafilesi Mohan Limanı'ndan giriş yaptıktan sonra trene binerek salı günü Xishuangbanna Dai Özerk İli'nin Jinghong kentine ulaştı.
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ülkelerinden gelen turistler, Çin'in Xishuangbanna'ya girişe izin veren vize muafiyeti politikasını uygulamaya sokmasından bu yana bölgeye gelen ilk turist kafilesi oldu.
Son Dakika › Güncel › Çin'e Vize Muafiyetiyle Turist Girişi - Son Dakika
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