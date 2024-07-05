Çin'e Yabancı Seyahatler İlk Yarıda Yüzde 152,7 Arttı

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BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin'e bu yılın ilk yarısında yabancılar tarafından 14,64 milyon seyahat gerçekleştirilirken, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 152,7 artışa işaret ediyor.

Çin Ulusal Göç İdaresi'nin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, yabancılar tarafından gerçekleştirilen vizesiz seyahatlerin sayısı 8,54 milyonu aştı. Bu rakam, ülkeye yapılan seyahatlerin yüzde 52'sini oluştururken, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 190,1 artış anlamına geliyor.

Çin genelindeki göç yetkilileri, bu yılın ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70,9 artışla 287 milyon gelen ve giden yolcu seyahat işlemi kaydetti.

Bu seyahatlerin yaklaşık 137 milyonu anakara sakinleri, 121 milyonu Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Taiwan bölgesi sakinleri, 29,22 milyonu ise yabancılar tarafından gerçekleştirildi.