Çin'e Yabancı Yatırımlar 657 Milyar Doları Aştı

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'e yapılan doğrudan yabancı yatırımlar 2021 yılından 2025'in mayıs ayının sonuna kadar toplam 4,7 trilyon yuana (yaklaşık 657 milyar ABD doları) ulaştı.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhou Haibing çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında söz konusu rakamın, 13. Beş Yıllık Plan döneminin (2016-2020) tamamında kaydedilen toplam doğrudan yabancı yatırım miktarını aştığını söyledi.