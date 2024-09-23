Çin Ekonomi Destekleme Programında İlerleme

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BEİJİNG, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin, bu yıl büyük ölçekli ekipman güncellemelerini ve tüketim malları takaslarını teşvik programında kayda değer ilerleme yakaladı.

Çin, Mart 2024'te iç talebi artırma ve ekonomiyi destekleme amacıyla yenileme programı uygulamak üzere bir eylem planı açıklamış ve Temmuz ayında aşırı uzun vadeli özel hazine tahvilleri aracılığıyla 300 milyar yuan (yaklaşık 42,53 milyar ABD doları) ekstra fon sağlayarak politika desteğini artırmıştı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhao Chenxin, Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında ekipman imalatı yatırımlarının arttığına ve otomobil ve beyaz eşya satışlarında güçlü artış görüldüğüne dikkat çekerek programın bir dizi olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

2024'ün ilk sekiz ayında Çin'in ekipman ve alet alımlarına yatırımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 artarak toplam sabit varlık yatırımındaki yüzde 3,4'lük artışın çok üzerine çıktı.

Ağustos ayında binek araçların perakende satışları, önceki aya göre yüzde 10,8 artarken, yeni enerjili araç satışlarıysa Temmuz ayına kıyasla yüzde 17 yükseldi. Yeni enerjili araçların piyasa payı, art arda iki ay boyunca yüzde 50'nin üzerinde seyretti. Geçtiğimiz ay geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artan beyaz eşya, ses ve video ürünlerinin satışlarında yeniden büyüme trendi başladı.

Zhao, yenileme programı sayesinde birçok işletmenin, ekipman ve tüketim mallarıyla ilgili sektörlere yönelik beklentilerinde iyimser olduğunu ve bu iyimserliğin güçlü yatırımlar getirdiğini söyledi.

Zhao, yeşil ve dijital dönüşümün büyük potansiyelinden yararlanan programın, ekonomik sürdürülebilirlik ve dönüşüm çabalarına daha fazla ivme kazandıracağını sözlerine ekledi.

Çin'in ekipman güncellemelerini teşvik hamlesi, endüstriyel ekipmanlar, çevresel altyapı, operasyon araçları, yeni enerjili otobüsler ve tarım makinelerini, tüketim malları takas programı ise otomobillerden beyaz eşya ve elektrikli bisikletlere kadar çok sayıda ürünü kapsıyor.