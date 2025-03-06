Çin Ekonomi Zirvesi Başladı

BEİJİNG, 6 Mart 2025 (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, Maliye Bakanı Lan Fo'an, Ticaret Bakanı Wang Wentao, Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng ve Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu Başkanı Wu Qing, başkent Beijing'de 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu çerçevesinde ekonomi konulu basın toplantısı düzenledi, 6 Mart 2025. (Fotoğraf: Zhang Yuwei/Xinhua)
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