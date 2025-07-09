Çin Ekonomisi 35 Trilyon Yuana Ulaşacak

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) kayda değer direnç gösteren Çin ekonomisindeki büyümenin söz konusu dönem sonu itibarıyla 35 trilyon yuanı (4,89 trilyon ABD doları) aşacağı tahmin ediliyor.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında söz konusu dönemin ilk dört yılında ekonominin yıllık ortalama yüzde 5,5 oranında büyüdüğünü söyledi.

Zheng, yaşanan pandemi ve ticari zorbalık gibi şoklara rağmen Çin'in kaydettiği büyümenin, ekonomik ölçeğinin büyüklüğü göz önüne alındığında benzeri görülmemiş başarı olduğuna dikkat çekti.

Ekonomideki büyük dinamizmin altını çizen Zheng, ülkenin toplam araştırma ve geliştirme harcamalarının 2020'den 2024'e kadar yaklaşık yüzde 50, yuan olarak ise 1,2 trilyon arttığını söyledi. Zheng, kayıtlı özel işletmelerin sayısının ise Mayıs 2025 sonu itibarıyla 2020'ye göre yüzde 40'ın üzerinde artarak 58 milyonu aştığını belirtti.