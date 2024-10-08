Çin Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Çin Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor

Çin, mevcut politikalarla ekonomik büyüme hedefini tutturmayı sürdürüyor ve piyasa duyarlılığı artıyor.

08.10.2024 10:26
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BEİJİNG, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin, istikrarlı ve sağlıklı ekonomik büyümesini sürdürüp tüm yıla ilişkin büyüme hedefine ulaşma konusunda kendine güveniyor.

Çin'in en üst düzey ekonomi planlama kuruluşu olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, Salı günkü basın toplantısında mevcut politikaların yanı sıra kısa süre önce açıklanan ek politikaların uygulanmasıyla imalat sektöründeki satın alma yöneticileri endeksinin toparlanması, hisse senedi piyasasının hareketlenmesi ve Ulusal Gün tatili sırasında kritik önemdeki tüketim artışı sayesinde son dönemde piyasa duyarlılığında iyileşme yaşandığı söyledi.

Zheng, Çin'in ekonomik kalkınmasının temellerinin değişmediğini ve büyük piyasa potansiyeli ve güçlü ekonomik direnç gibi elverişli koşulların aynı kaldığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika

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