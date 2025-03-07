Çin Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in benzersiz bir hızla büyüme mucizesini, daha olağanüstü yüksek kaliteli kalkınmanın izleyeceğini söyledi.

Wang, cuma günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında "Özgüvenimiz, Çin'in devasa büyüklükteki pazarı ve iç talebinden, güçlü sektörleri ve yenilikçi itici gücünden, daha da önemlisi kurumsal avantajlarının yanı sıra reform ve dışa açılmasından kaynaklanıyor" dedi.

Wang, Çin ekonomisinin geçen yıl yüzde 5 düzeyinde büyüme kaydederek dünyanın büyük ekonomileri arasında öne çıkmaya devam ettiğini söyledi.

Wang, "Bu başarıyı ülke çapında yeşil dönüşüm sürecimizi hızlandırdığımız, küresel büyümenin sönük olduğu ve ABD ve diğer bazı ülkelerden tek taraflı yaptırım ve baskıların geldiği bir dönemde elde ettik. Bu durum, zorluklarla doğrudan yüzleşme ve ilerleme için kararlılıkla mücadele etmenin Çin ekonomisinin ayırt edici özellikleri olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.