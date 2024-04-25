Çin Ekonomisi İyi Bir Başlangıç Yaptı - Son Dakika
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Çin Ekonomisi İyi Bir Başlangıç Yaptı

Çin Ekonomisi İyi Bir Başlangıç Yaptı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Sözcüsü Wang Guanhua, 2024'ün ilk çeyreğinde Çin'in ekonomik performansının "iyi bir başlangıç" yaparak dengesiz küresel ekonomik görünüme kesinlik kazandırdığını söyledi.

25.04.2024 15:45
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BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Sözcüsü Wang Guanhua, 2024'ün ilk çeyreğinde Çin'in ekonomik performansının "iyi bir başlangıç" yaparak dengesiz küresel ekonomik görünüme kesinlik kazandırdığını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde tüm medyayı içeren bir müzakere forumu olan Çin Ekonomik Yuvarlak Masa toplantısının dördüncü bölümüne konuk konuşmacı olarak katılan Wang, küresel ekonomik tabloda yine de belirsizliklerle dolu bir yıl yaşanacağını belirtti. Wang bunun nedenleri arasında karmaşık uluslararası ortam, sıklıkla baş gösteren jeopolitik çatışmalar, ayrıca yüksek enflasyon trendi, yüksek borç baskıları, yüksek faiz oranları ve düşük ekonomik büyümenin değişmeden kalmasını gösterdi.

NBS verilerine göre, böylesi bir arka plana rağmen geçtiğimiz yılın tamamında yüzde 5,2 büyüme kaydeden Çin'in gayrisafi yurt içi hasılası, bu yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 artış sergileyerek 2024 için yüzde 5 civarında öngörülen yıllık büyüme hedefinin üzerine çıktı.

Söz konusu dönemde ülkenin ilk çeyrekteki dış ticaret ölçeği ilk kez 10 trilyon yuanı (yaklaşık 1,41 trilyon ABD doları) aşarak, bir önceki yıla göre yüzde 5 genişledi ve altı çeyreğin en yüksek büyümesi oldu.

Verileri yorumlayan Wang bu güçlü performansın, Çin'in makroekonomisinin temellerinin sağlam kaldığını, ayrıca dönüşüm ve güncellemeler yoluyla elde edilen daha sağlam "kas ve kemikler" sayesinde ekonominin daha da güçlendiğini gösterdiğini belirtti.

Wang, "Çin, küresel ölçekte dünyanın önde gelen ekonomileri arasındaki öncü pozisyonunu korurken, küresel ekonominin önemli bir dinamosu ve istikrar unsuru olarak işlevini sürdürdü" dedi.

Kaynak: Xinhua

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