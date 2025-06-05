Çin Ekonomisi Olumlu Seyir İzliyor

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilisi Ding Lin, 2025 yılının ilk çeyreğine olumlu başlangıç yapan Çin ekonomisinin istikrarlı ilerlemesine devam ettiğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'nın son bölümünde konuşan Ding, karmaşık küresel konjonktüre rağmen Çin ekonomisinin direncini sürdürdüğünü, özellikle sanayi üretimi, hizmet sektörü, iç talep ve ihracat gibi kilit öneme sahip göstergelerde güçlü büyüme kaydettiğini vurguladı.

Çin'in yenilikçi dinamizmine dikkat çeken Ding, nisanda yüksek teknolojili imalat sektöründeki yüzde 10'luk büyümenin, ülke sanayisindeki genel büyüme oranından yaklaşık 4 yüzde puan daha yüksek olduğunu belirtti.

İnsansız hava araçları, yeni enerjili araçlar, yapay zeka ve insansı robotlar gibi stratejik sektörlerde hızlı gelişmeler kaydedildiğini de vurgulayan Ding, "Genel olarak büyüme yanlısı önlemler hızla uygulandıkça, etkileri giderek daha belirgin hale gelecek ve bu durum ülkenin yüksek kaliteli ekonomik kalkınmasını daha da teşvik edecektir" dedi.

Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası, 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 arttı.