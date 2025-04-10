Çin Elektronik Bilgi Fuarı Shenzhen\'de Başladı

SHENZHEN, 10 Nisan (Xinhua) -- 13. Çin Elektronik Bilgi Fuarı çarşamba günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde bulunan Shenzhen Kongre ve Sergi Merkezi'nde (Futian) başladı.

"Shenzhen'de Teknoloji Liderliği, İnovasyon Buluşması" temasıyla düzenlenen fuar, akıllı terminaller, optoelektronik ekranlar, yapay zeka, büyük veri depolama, temel bileşenler ve alçak irtifa ekonomisi gibi kilit öneme sahip teknolojinin en yeni alanlarına odaklanıyor. Fuara, 1.000'den fazla şirket katılıyor.